Райя и Викарио – лидеры сезона АПЛ среди голкиперов
В активе вратарей лондонских команд наибольшее количество сейвов
Завершился второй тур АПЛ, по итогам которого в чемпионате остались только две команды без пропущенных мячей: «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Вратари лондонских команд Давид Райя («Арсенал») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм») являются текущими лидерами АПЛ не только по количеству матчей без пропущенных мячей (по 2), но и по количеству совершенных сейвов (по 8).
Вратари с наибольшим количеством сейвов после двух туров АПЛ
- 8 – Давид Райя (Арсенал)
- 8 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
- 7 – Джордже Петрович (Борнмут)
- 7 – Роберт Санчес (Челси)
- 6 – Бернд Лено (Фулхэм)
- 6 – Джеймс Траффорд (Манчестер Сити)
- 6 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
- 5 – Матц Селс (Ноттингем Форест)
Напомним, «Арсенал» в первых двух турах победил «Манчестер Юнайтед» на выезде (1:0), а также «Лидс» дома (5:0). «Тоттенхэм», в свою очередь, одержал домашнюю победу над «Бернли» (3:0) и выездную – над «Манчестер Сити» (2:0).
