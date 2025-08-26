Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Райя и Викарио – лидеры сезона АПЛ среди голкиперов
Англия
26 августа 2025, 15:40 |
Райя и Викарио – лидеры сезона АПЛ среди голкиперов

В активе вратарей лондонских команд наибольшее количество сейвов

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Завершился второй тур АПЛ, по итогам которого в чемпионате остались только две команды без пропущенных мячей: «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Вратари лондонских команд Давид Райя («Арсенал») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм») являются текущими лидерами АПЛ не только по количеству матчей без пропущенных мячей (по 2), но и по количеству совершенных сейвов (по 8).

Вратари с наибольшим количеством сейвов после двух туров АПЛ

  • 8 – Давид Райя (Арсенал)
  • 8 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
  • 7 – Джордже Петрович (Борнмут)
  • 7 – Роберт Санчес (Челси)
  • 6 – Бернд Лено (Фулхэм)
  • 6 – Джеймс Траффорд (Манчестер Сити)
  • 6 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • 5 – Матц Селс (Ноттингем Форест)

Напомним, «Арсенал» в первых двух турах победил «Манчестер Юнайтед» на выезде (1:0), а также «Лидс» дома (5:0). «Тоттенхэм», в свою очередь, одержал домашнюю победу над «Бернли» (3:0) и выездную – над «Манчестер Сити» (2:0).

По теме:
Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Как выглядит таблица АПЛ после 2-го тура
Арсенал может усилиться защитником немецкого топ-клуба. Игрок дал согласие
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на победу в матче с Ньюкаслом
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Тоттенхэм Давид Райя Гульельмо Викарио Джордже Петрович Роберт Санчес Бернд Лено Джеймс Траффорд Джордан Пикфорд Матц Селс статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
