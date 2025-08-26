Райя и Викарио – лидеры сезона АПЛ среди голкиперов

Завершился второй тур АПЛ, по итогам которого в чемпионате остались только две команды без пропущенных мячей: «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Вратари лондонских команд Давид Райя («Арсенал») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм») являются текущими лидерами АПЛ не только по количеству матчей без пропущенных мячей (по 2), но и по количеству совершенных сейвов (по 8).

Вратари с наибольшим количеством сейвов после двух туров АПЛ

8 – Давид Райя (Арсенал)

8 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)

7 – Джордже Петрович (Борнмут)

7 – Роберт Санчес (Челси)

6 – Бернд Лено (Фулхэм)

6 – Джеймс Траффорд (Манчестер Сити)

6 – Джордан Пикфорд (Эвертон)

5 – Матц Селс (Ноттингем Форест)

Напомним, «Арсенал» в первых двух турах победил «Манчестер Юнайтед» на выезде (1:0), а также «Лидс» дома (5:0). «Тоттенхэм», в свою очередь, одержал домашнюю победу над «Бернли» (3:0) и выездную – над «Манчестер Сити» (2:0).