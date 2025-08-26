Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фабрицио Романо раскрыл подробности по Довбику и Вильярреалу
Испания
26 августа 2025, 12:53
Фабрицио Романо раскрыл подробности по Довбику и Вильярреалу

Украинец не дал свое согласие на трансфер

Фабрицио Романо раскрыл подробности по Довбику и Вильярреалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик не дал согласия на трансфер в «Вильярреал». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубами по аренде 28-летнего футболиста не продвигаются. Украинец не дал согласия на переход.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру.

Фабрицио Романо Рома Рим Вильярреал трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка
