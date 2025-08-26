Фабрицио Романо раскрыл подробности по Довбику и Вильярреалу
Украинец не дал свое согласие на трансфер
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик не дал согласия на трансфер в «Вильярреал». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры между клубами по аренде 28-летнего футболиста не продвигаются. Украинец не дал согласия на переход.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру.
🚨⚠️ There’s nothing advanced between Artem Dovbyk and Villarreal at this stage.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025
No green light to loan move to Villarreal on player side and nothing close even between the two clubs with AS Roma. pic.twitter.com/eb2KJ2hIm9
