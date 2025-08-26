Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Идут переговоры

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Вильярреала». Об этом сообщает golatv.

По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 28-летнего футболиста. «Рома» готова отпустить футболист лишь когда найдет ему замену. Формат сделки – аренда. «Вильярреал» покроет зарплату Довбика.

Сам украинец намерен продолжить карьеру в Испании и сказал «да» «желтой субмарине».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба.