Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Идут переговоры
Испания
26 августа 2025, 10:10 | Обновлено 26 августа 2025, 10:43
2489
0

Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Идут переговоры

Украинец может стать игроком «Вильярреала»

26 августа 2025, 10:10 | Обновлено 26 августа 2025, 10:43
2489
0
Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Вильярреала». Об этом сообщает golatv.

По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 28-летнего футболиста. «Рома» готова отпустить футболист лишь когда найдет ему замену. Формат сделки – аренда. «Вильярреал» покроет зарплату Довбика.

Сам украинец намерен продолжить карьеру в Испании и сказал «да» «желтой субмарине».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба.

По теме:
Варди может продолжить карьеру в Италии. Есть первые контакты
Кастильо стал вторым самым дорогим новичком в истории Александрии
Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»
Вильярреал Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26 августа 2025, 08:36 0
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»

Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25 августа 2025, 16:02 34
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб

Евгений подписал контракт с «Черноморцем»

Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26.08.2025, 11:03
Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Футбол | 25.08.2025, 13:24
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
ФОТО. Свитолина разбила ракетку после досадного поражения на US Open 2025
Теннис | 26.08.2025, 06:27
ФОТО. Свитолина разбила ракетку после досадного поражения на US Open 2025
ФОТО. Свитолина разбила ракетку после досадного поражения на US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
25.08.2025, 18:45 14
Футбол
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем