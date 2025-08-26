Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Идут переговоры
Украинец может стать игроком «Вильярреала»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Вильярреала». Об этом сообщает golatv.
По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 28-летнего футболиста. «Рома» готова отпустить футболист лишь когда найдет ему замену. Формат сделки – аренда. «Вильярреал» покроет зарплату Довбика.
Сам украинец намерен продолжить карьеру в Испании и сказал «да» «желтой субмарине».
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба.
