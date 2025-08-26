Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба
Украинец хочет вернуться в Испанию
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик отказался от перехода в «Милан», который был заинтересован в его подписании, сообщает Sport&Vai.
В последние дни «россонери» стали часто связывать с 28-летним нападающим. Однако вариант с подписанием украинца для «Милана» отпал, ведь тот хочет вернуться в Испанию.
Как отмечает источник, Довбик заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в «Вильярреале». Испанский клуб сейчас ищет игрока для усиления атаки, и Артем является одним из приоритетных кандидатов на эту роль.
Сообщалось, что «Рома» получила интересное предложение по Довбику.
