26 августа 2025, 08:06
Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба

Украинец хочет вернуться в Испанию

Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба
Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик отказался от перехода в «Милан», который был заинтересован в его подписании, сообщает Sport&Vai.

В последние дни «россонери» стали часто связывать с 28-летним нападающим. Однако вариант с подписанием украинца для «Милана» отпал, ведь тот хочет вернуться в Испанию.

Как отмечает источник, Довбик заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в «Вильярреале». Испанский клуб сейчас ищет игрока для усиления атаки, и Артем является одним из приоритетных кандидатов на эту роль.

Сообщалось, что «Рома» получила интересное предложение по Довбику.

