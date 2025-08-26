Лига конференций26 августа 2025, 12:19 |
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Швейцарию, где готовится к игре с Серветтом
Матч состоится 28 августа в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между «Серветтом» и донецким «Шахтером».
Встречу примет «Стад де Женев» в Женеве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Донецкая команда прибыла в Швейцарию, где состоится предстоящий матч.
ВИДЕО. Шахтер прибыл в «Швейцарию», где готовится к игре с «Серветтом»:
А шо по Кельвину? Он едет за оверпрайс в АПЛ или ?
