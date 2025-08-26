Экс-игрок Динамо: «Луческу сказал, что лучше бы я не возвращался»

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Шабанов рассказал о периоде, когда во главе «бело-синих» работал известный румынский тренер Мирча Луческу (2020-23):

«Как таковой обиды на тренера нет, потому что тогда он пришел и сделал сильный состав – выигрывали почти все. Попали в Лигу чемпионов и выиграли чемпионат Украины.

У меня только была одна не обида, а недопонимание – когда я перешел в «Легию», то мог там остаться, но Мирча сказал возвращаться, чтобы провести тренировочные сборы.

Однажды я услышал, как он сказал обо мне: «Лучше бы он не возвращался».

Я играл за «Легию» постоянно, только последние пять матчей пропустил из-за травмы. Насколько я слышал, предложение о выкупе моего контракта было, но не смогли договориться по цене. Я хотел остаться в Польше», – признался Шабанов.

Шабанов играл за киевское «Динамо» с 2018 по 2022 год, но один сезон провел в аренде в чемпионате Польши, где играл за «Лехию» Варшава. После того, как покинул «бело-синих», выступал за венгерский «Фехервар», «Полесье», «Александрию» и «Металлист 1925».