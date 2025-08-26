ФОТО. Звезда Барселоны встречается с девушкой карликового роста

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль подтвердил свои отношения с аргентинской певицей Ники Николь, и эта пара вызвала настоящий фурор не только из-за звездного статуса.

Футболист сборной Испании, которому всего 18 лет, встречается с артисткой, старше его на 7 лет. На свой 25-й день рождения Ники получила особенное поздравление — Ямаль опубликовал в Instagram фото, на котором нежно обнимает свою возлюбленную.

Но внимание фанатов привлекла не только разница в возрасте. Рост Ники Николь составляет всего 145 см, что по медицинским критериям относится к категории нанизма (карликовости). В соцсетях отмечают контраст между высоким атлетом и миниатюрной певицей.

Пару ранее видели на матчах «Барселоны», в поездках в Монако и на Ибицу. Теперь они больше не скрывают отношений, а фанаты уже шутят, что Ламин «получил свой Золотой мяч» задолго до церемонии награждения.

Ники Николь имеет 22 миллиона подписчиков в Instagram и была номинирована на латиноамериканскую премию «Грэмми». В прошлом ей приписывали романы с аргентинским рэпером Труэно и футболистом «Челси» Энцо Фернандесом.