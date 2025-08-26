Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 августа 2025, 03:47
ВЬЮННИК: «У меня были варианты из Испании, Франции и Италии»

Украинский форвард Лехии рассказал, какие имел трансферные предложения

ВЬЮННИК: «У меня были варианты из Испании, Франции и Италии»
ФК Лехия. Богдан Вьюнник

Украинский форвард польской «Лехии» Гданьск Богдан Вьюник рассказал, какие трансферные предложения:

«Какие варианты? Не могу сказать много деталей, ты ведь никогда не знаешь, можешь ли вернуться к тем разговорам.

Отмечу, что это были клубы по чемпионатам Испании, Франции, Италии, а также с Ближнего Востока.

До конца не пришли к согласию по цене. Или это команды из высших дивизионов? Да, все из высших дивизионов».

Николай Степанов
