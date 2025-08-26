Польша26 августа 2025, 03:47 | Обновлено 26 августа 2025, 03:58
77
0
ВЬЮННИК: «У меня были варианты из Испании, Франции и Италии»
Украинский форвард Лехии рассказал, какие имел трансферные предложения
26 августа 2025, 03:47 | Обновлено 26 августа 2025, 03:58
77
0
Украинский форвард польской «Лехии» Гданьск Богдан Вьюник рассказал, какие трансферные предложения:
«Какие варианты? Не могу сказать много деталей, ты ведь никогда не знаешь, можешь ли вернуться к тем разговорам.
Отмечу, что это были клубы по чемпионатам Испании, Франции, Италии, а также с Ближнего Востока.
До конца не пришли к согласию по цене. Или это команды из высших дивизионов? Да, все из высших дивизионов».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2025, 15:27 85
«Горняки» подписывают очередного бразильского таланта
Футбол | 25 августа 2025, 18:45 13
Киевляне отказались продавать украинца в «Жирону»
Футбол | 26.08.2025, 04:32
Теннис | 25.08.2025, 16:56
Футбол | 26.08.2025, 02:05
Комментарии 0
Популярные новости
24.08.2025, 11:00 80
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
24.08.2025, 11:30 2
25.08.2025, 07:59 1
24.08.2025, 13:19 20
25.08.2025, 09:05 1
25.08.2025, 04:03 6