Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер

Украинский форвард Богдан Вьюнник рассказал о своем периоде, когда он играл за киевское «Динамо», а потом перебрался в донецкий «Шахтер»:

– У вас немного нетипичная биография. Как так получилось, что Богдан Вьюнник был в школах и «Динамо», и «Шахтера»?

– Это интересная история. Всегда верил в себя, но никогда бы не сказал, что буду играть в этих лучших школах. Расскажу такой эксклюзив – перед «Динамо» мог оказаться в «Днепре», но вместе с родителями решили остаться в «Металлисте», а в следующем сезоне (в 2016-м) я перешел в «Динамо».

– Уже через год вы были в «Шахтере». Это правильное решение, или нужно было оставаться в киевском клубе?

– Знаете, я задавал себе вопрос: «Что было бы, если бы я остался?». Однако ни о чем не жалею, поскольку пережил в академии и главной команде «Шахтера» лучшие моменты в жизни. Мне и «Динамо» нравилось, поэтому даже не могу выбрать, где лучше.

– Какие отличия есть между школами двух украинских грандов?

– По уровню академий они ничем не отличаются. Отличие заключается в том, что у «Динамо» был испанский стиль, в «Шахтере» – сначала испанский, потом португальский, – рассказал игрок.

В марте 2024 года Вьюнник покинул донецкую команду и перебрался в чемпионат Польши, где подписал контракт с «Лехией». В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел шесть матчей в чемпионате и забил один гол.