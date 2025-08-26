Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неожиданно? Анчелотти вызвал в сборную Бразилии футболистов из россии
26 августа 2025, 03:45
Неожиданно? Анчелотти вызвал в сборную Бразилии футболистов из россии

Без Винисиуса и Родриго, но с Дугласом Сантосом и Луисом Энрике

26 августа 2025, 03:45
Неожиданно? Анчелотти вызвал в сборную Бразилии футболистов из россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Сборная Бразилии проведет два матча в отборе на чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки. 5 сентября подопечные Карло Анчелотти сыграют против Чили, а 10 сентября встретятся с командой Боливии.

Накануне стала известна заявка южноамериканской сборной, которая удивила многих фанатов.

В расположение «селесао» были вызваны два игрока из российского чемпионата – левый защитник Дуглас Сантос и правый вингер Луис Энрике. Оба игрока представляют «зенит», а Сантос кроме бразильского паспорта решил взять еще и российский.

После своего назначения Анчелотти сообщил журналистам, что не собирается говорить о политике и будет внимательно следить за российской лигой, так как там «играют сильные футболисты».

Стоит отметить, что в списке не нашлось место звездным игрокам мадридского «Реала» – Родриго не вызван из-за его неоптимальной формы, а Винсиус дисквалифицирован на матч с Чили. По этой причине наставник решил не трогать вингера, чтобы не подвергать его опасности в матче с Боливией – это противостояние пройдет в горской местности в непростых для организма условиях.

Николай Титюк
