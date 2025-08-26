Неожиданно? Анчелотти вызвал в сборную Бразилии футболистов из россии
Без Винисиуса и Родриго, но с Дугласом Сантосом и Луисом Энрике
Сборная Бразилии проведет два матча в отборе на чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки. 5 сентября подопечные Карло Анчелотти сыграют против Чили, а 10 сентября встретятся с командой Боливии.
Накануне стала известна заявка южноамериканской сборной, которая удивила многих фанатов.
В расположение «селесао» были вызваны два игрока из российского чемпионата – левый защитник Дуглас Сантос и правый вингер Луис Энрике. Оба игрока представляют «зенит», а Сантос кроме бразильского паспорта решил взять еще и российский.
После своего назначения Анчелотти сообщил журналистам, что не собирается говорить о политике и будет внимательно следить за российской лигой, так как там «играют сильные футболисты».
Стоит отметить, что в списке не нашлось место звездным игрокам мадридского «Реала» – Родриго не вызван из-за его неоптимальной формы, а Винсиус дисквалифицирован на матч с Чили. По этой причине наставник решил не трогать вингера, чтобы не подвергать его опасности в матче с Боливией – это противостояние пройдет в горской местности в непростых для организма условиях.
Convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti:— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 25, 2025
Alisson
Bento
Hugo Souza
Alexsandro Ribeiro
Fabrício Bruno
Gabriel Magalhães
Marquinhos
Vanderson
Wesley
Alex Sandro
Caio Henrique
Douglas Santos
Andrey Santos
Bruno Guimarães
Casemiro
Joelinton
Lucas Paquetá
Estêvão… pic.twitter.com/BEGR04s2GF
