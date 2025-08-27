Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби АЛОНСО: «Это уникальный футболист, я знаю, что он пережил»
Испания
Хаби АЛОНСО: «Это уникальный футболист, я знаю, что он пережил»

Испанец – о Санти Касорле

Хаби АЛОНСО: «Это уникальный футболист, я знаю, что он пережил»
Real Madrid Exclusivo. Санти Касорла и Хаби Алонсо

Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.

Реал Мадрид в гостях разгромил Овьедо со счетом 3:0. После завершения матча Хаби тепло пообщался со своим бывшим партнером по сборной Испании Санти Касорлой.

«Я был немного взволнован, потому что знал, что пережил Санти Касорла, у него была блестящая карьера. Я давно не видел Касорлу, и это тронуло меня обнять его. Санти – уникальный игрок», – сказал Алонсо.

Санти Касорла в свое время вместе с Хаби Алонсо привел сборную Испании к титулам чемпиона Европы.

Санти Касорла Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Овьедо
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
