Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Реал Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Сельта
27.08.2025 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 августа 2025, 21:59 | Обновлено 25 августа 2025, 22:00
31
0

Сельта – Реал Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 27 августа в 22:00 по Киеву

25 августа 2025, 21:59 | Обновлено 25 августа 2025, 22:00
31
0
Сельта – Реал Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Реал Бетис

В среду, 27 августа состоится поединок 6-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Бетисом».

По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

В прошлом сезоне Ла Лиги клуб набрал 55 зачетных пунктов и неожиданно для всех занял 7 место, которое позволит ему выступать в Лиге Европы. С Кубка Испании команда вылетела на стадии 1/8 финала после поражения против «Реала» со счетом 5:2.

За 7 игр предсезонной подготовки «Сельта» одержала 3 победы и 4 раза проиграла. Не слишком удачно испанцы начали новый розыгрыш чемпионата – в 1-м туре клуб уступил «Хетафе» со счетом 2:0, а во 2-м сыграл вничью 1:1 с «Мальоркой».

Реал Бетис

«Зелено-белые» за 38 игр чемпионата прошлого сезона набрали 60 зачетных пунктов и заняли 6 место, отстав от зоны Лиги чемпионов на 10 баллов. В Кубке Испании клуб также не удивил, вылетев от «Барселоны» на стадии 1/8 финала со счетом 5:1. Однако на международной арене у «Бетиса» все получалось гораздо лучше, команда даже дошла до финала Лиги конференций, но там 4:1 уступила лондонскому «Челси».

Летом коллектив провел 5 поединков – 2 победы, 2 поражения и ничья. В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «Бетис» сыграл вничью 1:1 против новичка «Эльче», а во 2-м минимально одолел «Алавес».

Личные встречи

В последних 5 очных играх между командами преимущество на стороне «Сельты» – за это время у коллектива 3 победы. Еще 1 игру выиграл «Бетис», а 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • В 19-х домашних играх прошлого сезона чемпионата «Сельта» набрала 36 очков – 5-й лучший показатель.
  • В последних 7 официальных играх «Сельта» только раз хранила ворота сухими.
  • В 13 из 14 последних официальных игр «Бетиса» обе команды забивали по крайней мере 1 гол.

Прогноз

В последних играх команды часто обменивались голами, так что букмекерские конторы считают, что это может повториться снова. Я поставлю на то, что обе команды забьют. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua
Сельта
27 августа 2025 -
22:00
Бетис
Обе забьют 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Мощный старт сезона в Ла Лиге. Атлетик обыграл Райо Вальекано
Брауншвейг – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
Бетис Сельта прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25 августа 2025, 16:02 32
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб

Евгений подписал контракт с «Черноморцем»

У сорок удаление. Энтони Гордон получил красную карточку перед перерывом
Футбол | 25 августа 2025, 22:59 0
У сорок удаление. Энтони Гордон получил красную карточку перед перерывом
У сорок удаление. Энтони Гордон получил красную карточку перед перерывом

Ньюкасл будет играть в меньшинстве во втором тайме матча АПЛ с Ливерпулем

ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Теннис | 25.08.2025, 16:56
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25.08.2025, 04:03
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 19
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем