В среду, 27 августа состоится поединок 6-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Бетисом».

По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

В прошлом сезоне Ла Лиги клуб набрал 55 зачетных пунктов и неожиданно для всех занял 7 место, которое позволит ему выступать в Лиге Европы. С Кубка Испании команда вылетела на стадии 1/8 финала после поражения против «Реала» со счетом 5:2.

За 7 игр предсезонной подготовки «Сельта» одержала 3 победы и 4 раза проиграла. Не слишком удачно испанцы начали новый розыгрыш чемпионата – в 1-м туре клуб уступил «Хетафе» со счетом 2:0, а во 2-м сыграл вничью 1:1 с «Мальоркой».

Реал Бетис

«Зелено-белые» за 38 игр чемпионата прошлого сезона набрали 60 зачетных пунктов и заняли 6 место, отстав от зоны Лиги чемпионов на 10 баллов. В Кубке Испании клуб также не удивил, вылетев от «Барселоны» на стадии 1/8 финала со счетом 5:1. Однако на международной арене у «Бетиса» все получалось гораздо лучше, команда даже дошла до финала Лиги конференций, но там 4:1 уступила лондонскому «Челси».

Летом коллектив провел 5 поединков – 2 победы, 2 поражения и ничья. В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «Бетис» сыграл вничью 1:1 против новичка «Эльче», а во 2-м минимально одолел «Алавес».

Личные встречи

В последних 5 очных играх между командами преимущество на стороне «Сельты» – за это время у коллектива 3 победы. Еще 1 игру выиграл «Бетис», а 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

В 19-х домашних играх прошлого сезона чемпионата «Сельта» набрала 36 очков – 5-й лучший показатель.

В последних 7 официальных играх «Сельта» только раз хранила ворота сухими.

В 13 из 14 последних официальных игр «Бетиса» обе команды забивали по крайней мере 1 гол.

Прогноз

В последних играх команды часто обменивались голами, так что букмекерские конторы считают, что это может повториться снова. Я поставлю на то, что обе команды забьют. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1,71.