Обмен уколами: Сельта и Бетис разошлись миром. Почему матч был перенесен?

27 августа на стадионе «Балаидос» в Виго состоялся перенесенный матч 6-го тура испанской Ла Лиги.

Игра между «Сельтой» и «Бетисом» завершилась со счетом 1:1.

Интересно, что этот матч перенесли на более ранний срок для того, чтобы избежать накладки с первой групповой неделей Лиги Европы, где будет выступать клуб из Севильи.

Гости открыли счет в конце первого тайма, на 45-й минуте Марк Бартра забил после передачи Джовани Ло Чельсо.

Однако уже в начале второй половины игры хозяева отыгрались, на 47-й минуте Уго Альварес восстановил равновесие (1:1).

Бетис набрал 5 очков после 3 матчей (6-е место), а Сельта имеет в активе 2 пункта (11-я позиция).

Ла Лига. Перенесенный матч 6-го тура. 27 августа 2025

Сельта – Бетис – 1:1

Голы: Уго Альварес, 47 – Марк Бартра, 45

Видео голов и обзор матча