Обмен уколами: Сельта и Бетис разошлись миром. Почему матч был перенесен?
Команды по одному разу расписались в воротах соперника
27 августа на стадионе «Балаидос» в Виго состоялся перенесенный матч 6-го тура испанской Ла Лиги.
Игра между «Сельтой» и «Бетисом» завершилась со счетом 1:1.
Интересно, что этот матч перенесли на более ранний срок для того, чтобы избежать накладки с первой групповой неделей Лиги Европы, где будет выступать клуб из Севильи.
Гости открыли счет в конце первого тайма, на 45-й минуте Марк Бартра забил после передачи Джовани Ло Чельсо.
Однако уже в начале второй половины игры хозяева отыгрались, на 47-й минуте Уго Альварес восстановил равновесие (1:1).
Бетис набрал 5 очков после 3 матчей (6-е место), а Сельта имеет в активе 2 пункта (11-я позиция).
Ла Лига. Перенесенный матч 6-го тура. 27 августа 2025
Сельта – Бетис – 1:1
Голы: Уго Альварес, 47 – Марк Бартра, 45
Видео голов и обзор матча
События матча
