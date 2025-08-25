Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидеры среди французских клубов по расходам на трансферы в XXI веке
Франция
25 августа 2025, 20:07
«ПСЖ», как и ожидалось, оставил конкурентов далеко позади

Getty Images/Global Images Ukraine

Лидером XXI века по расходам на трансферы среди французских клубов является «ПСЖ», который за этот период приобрел игроков на общую сумму 2,660 млрд евро.

С большим отрывом на втором месте оказался «Монако», который за последние 25 лет потратил 1,350 млрд евро.

Топ-3 рейтинга замыкает «Лион» – 1,1 млрд.

В десятку лидеров также вошли следующие команды:

  • «Марсель» (1,06 млрд)
  • «Ренн» (879,29 млн)
  • «Лилль» (527,1 млн)
  • «Ницца» (467,7 млн)
  • «Ланс» (328,07 млн)
  • «Страсбург» (300,37 млн)
  • «Бордо» (293,74 млн)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
