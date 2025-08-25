Франция25 августа 2025, 20:07 | Обновлено 25 августа 2025, 20:31
Лидеры среди французских клубов по расходам на трансферы в XXI веке
«ПСЖ», как и ожидалось, оставил конкурентов далеко позади
Лидером XXI века по расходам на трансферы среди французских клубов является «ПСЖ», который за этот период приобрел игроков на общую сумму 2,660 млрд евро.
С большим отрывом на втором месте оказался «Монако», который за последние 25 лет потратил 1,350 млрд евро.
Топ-3 рейтинга замыкает «Лион» – 1,1 млрд.
В десятку лидеров также вошли следующие команды:
- «Марсель» (1,06 млрд)
- «Ренн» (879,29 млн)
- «Лилль» (527,1 млн)
- «Ницца» (467,7 млн)
- «Ланс» (328,07 млн)
- «Страсбург» (300,37 млн)
- «Бордо» (293,74 млн)
📊 Les clubs français qui ont dépensés le + d’argent sur le marché des transferts au 21eme siècle pic.twitter.com/9dA9eYq9Bd— PopFoot (@ThePopFoot) August 25, 2025
