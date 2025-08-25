Лидеры среди французских клубов по расходам на трансферы в XXI веке

Лидером XXI века по расходам на трансферы среди французских клубов является «ПСЖ», который за этот период приобрел игроков на общую сумму 2,660 млрд евро.

С большим отрывом на втором месте оказался «Монако», который за последние 25 лет потратил 1,350 млрд евро.

Топ-3 рейтинга замыкает «Лион» – 1,1 млрд.

В десятку лидеров также вошли следующие команды:

«Марсель» (1,06 млрд)

«Ренн» (879,29 млн)

«Лилль» (527,1 млн)

«Ницца» (467,7 млн)

«Ланс» (328,07 млн)

«Страсбург» (300,37 млн)

«Бордо» (293,74 млн)