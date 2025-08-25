Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
ВИДЕО. Ровно 33 года назад был забит первый хет-трик в истории АПЛ

Автором тех трех голов стал тогдашний нападающий «Лидса» Эрик Кантона

ВИДЕО. Ровно 33 года назад был забит первый хет-трик в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

33 года назад в истории Английской Премьер-лиги был забит первый хет-трик.

25 августа 1992 года состоялась игра чемпионата Англии между командами «Лидс» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась разгромной победой хозяев, а их французский нападающий Эрик Кантона забил три гола.

С тех пор еще 205 игроков повторяли это достижение в поединках Премьер-лиги. Последним автором хет-трика стал нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш, который 15 февраля 2025 года отличился тремя забитыми мячами в игре против «Ньюкасла».

В настоящее время рекордсменом АПЛ по количеству хет-триков является бывший форвард «Ман Сити» Серхио Агуэро – 12.

ВИДЕО. Первый хет-трик в истории Премьер-лиги

Команда Фрэнка Лэмпарда повторила достижение 1935 года
Бруну Фернандеш не реализовал пятый пенальти в АПЛ
Хилл Дикинсон стал 62-м стадионом Английской Премьер-лиги
в этот день Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрик Кантона хет-трик Лидс Тоттенхэм Омар Мармуш статистика Серхио Агуэро
