ВИДЕО. Ровно 33 года назад был забит первый хет-трик в истории АПЛ
Автором тех трех голов стал тогдашний нападающий «Лидса» Эрик Кантона
33 года назад в истории Английской Премьер-лиги был забит первый хет-трик.
25 августа 1992 года состоялась игра чемпионата Англии между командами «Лидс» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась разгромной победой хозяев, а их французский нападающий Эрик Кантона забил три гола.
С тех пор еще 205 игроков повторяли это достижение в поединках Премьер-лиги. Последним автором хет-трика стал нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш, который 15 февраля 2025 года отличился тремя забитыми мячами в игре против «Ньюкасла».
В настоящее время рекордсменом АПЛ по количеству хет-триков является бывший форвард «Ман Сити» Серхио Агуэро – 12.
ВИДЕО. Первый хет-трик в истории Премьер-лиги
🇫🇷⚡️ 33 years ago today, Eric Cantona scored the FIRST ever hat-trick in the Premier League! ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/XBRlrDwDnq— EuroFoot (@eurofootcom) August 25, 2025
