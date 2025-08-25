Лига Европы25 августа 2025, 19:32 | Обновлено 25 августа 2025, 19:45
ФОТО. Шахтер прибыл в Женеву, где сыграет с Серветтом
Матч состоится 28 августа в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между «Серветтом» и донецким «Шахтером».
Встречу примет «Стад де Женев» в Женеве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Донецкая команда уже прибыла в Швейцарию, где пройдет предстоящий матч.
ФОТО. «Шахтер» прибыл в Женеву, где сыграет с «Серветтом»:
