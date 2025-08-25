В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между «Серветтом» и донецким «Шахтером».

Встречу примет «Стад де Женев» в Женеве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Донецкая команда уже прибыла в Швейцарию, где пройдет предстоящий матч.

ФОТО. «Шахтер» прибыл в Женеву, где сыграет с «Серветтом»:

ФК Шахтер.

