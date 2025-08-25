Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бруну Фернандеш не реализовал пятый пенальти в АПЛ
Англия
25 августа 2025, 17:42 |
158
0

Бруну Фернандеш не реализовал пятый пенальти в АПЛ

Чем еще запомнился матч «Фулхэма» против «Манчестер Юнайтед»?

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В матче второго тура АПЛ «Фулхэм» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Чем запомнился этот поединок?

«МЮ» в 29-й раз с начала прошлого сезона не смог забить в первом тайме. Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов худший показатель имеет только «Дженоа» (30).

В этой игре Бруну Фернандеш отличился нереализованным пенальти. Этот промах стал для португальца уже пятым в АПЛ. С момента своего дебюта в лиге только два игрока еще имеют подобное «достижение»: Мохамед Салах и Александар Митрович.

Нереализованные пенальти Фернандеша в АПЛ

  • Ньюкасл Юнайтед, 2020/21
  • Астон Вилла, 2021/22
  • Арсенал, 2021/22
  • Челси, 2023/24
  • Фулхэм, 2025/26

Гол Эмили Смит-Роу стал 19-м для «Фулхэма» с начала прошлого сезона, который был забит игроком после выхода на замену. По этому показателю лондонцы являются лидерами АПЛ.

Голы после выходов на замену, начиная с начала прошлого сезона

  • 19 – Фулхэм
  • 15 – Брайтон
  • 13 – Борнмут
  • 12 – Арсенал

Ассистом для Смит-Роу отметился Алекс Ивоби, для которого он стал уже 67-м результативным действием в АПЛ. В истории лиги только два представителя Нигерии имеют больше в своем активе: Якубу (121) и Кану (83).

По теме:
Команда Фрэнка Лэмпарда повторила достижение 1935 года
Хилл Дикинсон стал 62-м стадионом Английской Премьер-лиги
Пикфорд вошел в топ-5 вратарей АПЛ по количеству отраженных пенальти
Александар Митрович Манчестер Юнайтед Фулхэм чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Фулхэм - Манчестер Юнайтед Дженоа Бруну Фернандеш Мохамед Салах Эмиль Смит-Роу Алекс Ивоби Нванкво Кану
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
