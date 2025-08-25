Бруну Фернандеш не реализовал пятый пенальти в АПЛ
Чем еще запомнился матч «Фулхэма» против «Манчестер Юнайтед»?
В матче второго тура АПЛ «Фулхэм» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Чем запомнился этот поединок?
«МЮ» в 29-й раз с начала прошлого сезона не смог забить в первом тайме. Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов худший показатель имеет только «Дженоа» (30).
В этой игре Бруну Фернандеш отличился нереализованным пенальти. Этот промах стал для португальца уже пятым в АПЛ. С момента своего дебюта в лиге только два игрока еще имеют подобное «достижение»: Мохамед Салах и Александар Митрович.
Нереализованные пенальти Фернандеша в АПЛ
- Ньюкасл Юнайтед, 2020/21
- Астон Вилла, 2021/22
- Арсенал, 2021/22
- Челси, 2023/24
- Фулхэм, 2025/26
Гол Эмили Смит-Роу стал 19-м для «Фулхэма» с начала прошлого сезона, который был забит игроком после выхода на замену. По этому показателю лондонцы являются лидерами АПЛ.
Голы после выходов на замену, начиная с начала прошлого сезона
- 19 – Фулхэм
- 15 – Брайтон
- 13 – Борнмут
- 12 – Арсенал
Ассистом для Смит-Роу отметился Алекс Ивоби, для которого он стал уже 67-м результативным действием в АПЛ. В истории лиги только два представителя Нигерии имеют больше в своем активе: Якубу (121) и Кану (83).
Most penalties missed in the Premier League since Bruno Fernandes made his debut in the competition:— Squawka Live (@Squawka_Live) August 24, 2025
◎ 5 - Mohamed Salah
◎ 5 - Aleksandar Mitrovic
◉ 5 - Bruno Fernandes
He won't want to see that one again. 🤦♂️ pic.twitter.com/PyjyoNvnea
29 - Since the start of last season, Genoa (30) are the only team in Europe's big five leagues who have failed to score a first-half goal in more games than Manchester United (29). Empty-handed. pic.twitter.com/R1d1mqvtyc— OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2025
⏱️80' | Fulham 1-1 Man Utd— playmakerstats (@playmaker_EN) August 24, 2025
📊Most goals from subs fr. 24/25 (Premier League):
19⚽️: ⚡️Fulham⚡️
15⚽️: Brighton
13⚽️: Bournemouth
12⚽️: Arsenal#FFC #Fulham pic.twitter.com/o0K8YUWwOA
Yakubu (121) and Nwankwo Kanu (83) are the only Nigerians with more goal contributions in Premier League history than Alex Iwobi (67). 🇳🇬 https://t.co/sele7Qa8l3— Squawka (@Squawka) August 24, 2025
