Бруну Фернандеш не реализовал пятый пенальти в АПЛ

В матче второго тура АПЛ «Фулхэм» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Чем запомнился этот поединок?

«МЮ» в 29-й раз с начала прошлого сезона не смог забить в первом тайме. Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов худший показатель имеет только «Дженоа» (30).

В этой игре Бруну Фернандеш отличился нереализованным пенальти. Этот промах стал для португальца уже пятым в АПЛ. С момента своего дебюта в лиге только два игрока еще имеют подобное «достижение»: Мохамед Салах и Александар Митрович.

Нереализованные пенальти Фернандеша в АПЛ

Ньюкасл Юнайтед, 2020/21

Астон Вилла, 2021/22

Арсенал, 2021/22

Челси, 2023/24

Фулхэм, 2025/26

Гол Эмили Смит-Роу стал 19-м для «Фулхэма» с начала прошлого сезона, который был забит игроком после выхода на замену. По этому показателю лондонцы являются лидерами АПЛ.

Голы после выходов на замену, начиная с начала прошлого сезона

19 – Фулхэм

15 – Брайтон

13 – Борнмут

12 – Арсенал

Ассистом для Смит-Роу отметился Алекс Ивоби, для которого он стал уже 67-м результативным действием в АПЛ. В истории лиги только два представителя Нигерии имеют больше в своем активе: Якубу (121) и Кану (83).

Most penalties missed in the Premier League since Bruno Fernandes made his debut in the competition:



◎ 5 - Mohamed Salah

◎ 5 - Aleksandar Mitrovic

◉ 5 - Bruno Fernandes



He won't want to see that one again. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/PyjyoNvnea — Squawka Live (@Squawka_Live) August 24, 2025

29 - Since the start of last season, Genoa (30) are the only team in Europe's big five leagues who have failed to score a first-half goal in more games than Manchester United (29). Empty-handed. pic.twitter.com/R1d1mqvtyc — OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2025