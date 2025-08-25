Иван ЛИТВИНЕНКО: «Вышли играть в наш футбол»

В матче 1/32 финала Кубка Украины по футболу «Металлист 1925» сыграл с киевской «Оболонью». Поединок закончился победой харьковского клуба со счетом 2:0. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Металлиста 1925» Иван Литвиненко.

– Очень тяжелая игра, но с «Оболонью» всегда такие матчи. Тем более что это кубковая игра, сразу на выбывание. Мы очень хотели победить, особенно с учетом результата первого тура, когда сыграли с ними вничью. Сегодня мы доказали, что сильнее и шагаем дальше.

– Важно, что забили быстрый мяч и контролировали игру?

– Да, начали очень хорошо, прессинговали соперника, забили быстрый гол, но потом, возможно, психологически успокоились, и инициативу перехватила «Оболонь». В перерыве тренерский штаб внес коррективы, мы пообщались между собой и вышли играть в наш футбол. Трудная игра, соперник тоже стремился победить, но мы свои моменты реализовали. Для нас также важно, что удалось сыграть на ноль.

– Вы второй матч подряд в стартовом составе, насколько это придает уверенность? И сравните скорости в матчах Первой лиги и УПЛ?

– Конечно, в Премьер-лиге команды сильнее. Последние матчи тренерский штаб мне доверяет место в основном составе, и я отдаю все силы, чтобы закрепиться здесь. У нас очень ровный состав, мы все конкурируем, сегодня я играю, завтра кто-то другой, это футбол. Я сейчас счастлив, команда радуется, главное, что есть результат. Команда, это не только одиннадцать человек на поле, а еще двадцать игроков, плюс тридцать людей которые вокруг нас, кто-то готовит, кто-то занимается экипировкой и другие важные детали, мы все один большой клуб. Все вкладываем частицу себя в развитие и сейчас мы счастливы.

– На неделе команда посетила Харьков, морально это повлияло на команду, которая была в родном городе, встретились с болельщиками и провели тренировку на стадионе «Металлист»?

– Я сам из Днепра, Харьков находится рядом. Мы были очень рады, получили вдохновение от наших молодых воспитанников, живущих там, несмотря на обстрелы и опасность. Почувствовали атмосферу стадиона «Металлист» и помечтали как можно быстрее сыграть там, при поддержке болельщиков. Рады были поездке в Харьков, но еще больше будем радоваться, когда война закончится и команда вернется в Харьков. Мы все об этом мечтаем. Но пока мы здесь и остаемся харьковским клубом.