Два игрока Руха не сыграют против Металлиста 1925

Как стало известно Sport.ua, в лазарете «Руха» продолжат пребывать защитник Юрий Копына и полузащитник Марко Сапуга, которые не избежали травмы бедра.

По имеющейся информации, они вынуждены будут пропустить матч 4 тура чемпионата УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится 30 августа, и вернутся в строй только после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных. Поэтому в лучшем случае Копина и Сапуга смогут помочь «Руху» в поединке 5 тура – с «Эпицентром», который запланирован на 13 сентября.

Сейчас «Рух» занимает десятое место в УПЛ, набрав три очка.

