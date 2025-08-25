Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два игрока Руха не сыграют против Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 14:56
155
0

Копына и Сапуга вернутся после травм в сентябре

ФК Рух. Юрий Копына

Как стало известно Sport.ua, в лазарете «Руха» продолжат пребывать защитник Юрий Копына и полузащитник Марко Сапуга, которые не избежали травмы бедра.

По имеющейся информации, они вынуждены будут пропустить матч 4 тура чемпионата УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится 30 августа, и вернутся в строй только после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных. Поэтому в лучшем случае Копина и Сапуга смогут помочь «Руху» в поединке 5 тура – с «Эпицентром», который запланирован на 13 сентября.

Сейчас «Рух» занимает десятое место в УПЛ, набрав три очка.

Ранее мы сообщали, что в семье руководителей «Руха» произошло долгожданное пополнение.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
