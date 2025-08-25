ФОТО. Ямаль впервые показал всем свою новую девушку
Ею стала аргентинская рэп-исполнительница Ники Николь
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль в Instagram-stories впервые поделился фотографией со своей новой девушкой – аргентинской рэп-исполнительницей Ники Николь.
Поводом для официального объявления отношений стал день рождения девушки – 25 августа 2025 года ей исполнилось 25 лет.
О отношениях между 18-летним футболистом и рэпершей давно ходили слухи в СМИ, но официально роман пара подтвердила только сейчас.
