Испания
25 августа 2025, 17:05 |
0

ФОТО. Ямаль впервые показал всем свою новую девушку

Ею стала аргентинская рэп-исполнительница Ники Николь

ФОТО. Ямаль впервые показал всем свою новую девушку
Instagram. Ники Николь и Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль в Instagram-stories впервые поделился фотографией со своей новой девушкой – аргентинской рэп-исполнительницей Ники Николь.

Поводом для официального объявления отношений стал день рождения девушки – 25 августа 2025 года ей исполнилось 25 лет.

О отношениях между 18-летним футболистом и рэпершей давно ходили слухи в СМИ, но официально роман пара подтвердила только сейчас.

ФОТО. Ямаль впервые показал всем свою новую девушку

