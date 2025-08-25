Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
МЛС США
Сиэтл Саундерс
25.08.2025 04:15 – FT 5 : 2
Спортинг Канзас-Сити
Major League Soccer
25 августа 2025, 13:37 | Обновлено 25 августа 2025, 13:39
MLS. Голевая феерия с семью мячами в Сиэтле и скучные нули в Атланте

3 матча было проведено с 24 по 25 августа в американской лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

С 24 по 25 августа были проведены три матча очередного тура американской футбольной лиги (MLS).

Три удара в створ на двоих и скучные нули на табло – именно таким выдался вечерний поединок, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Торонто» (0:0).

«Шарлотт» оформил минимальную победу над клубом «Нью-Йорк Ред Буллз» благодаря точному удару колумбийца Кервина Варгаса – 1:0.

Команды «Сиэтл Саундерс» и «Спортинг Канзас-Сити» устроили шоу для болельщиков с семью забитыми мячами. Победителем из дуэли вышли футболисты «Сиэтл Саундерс», которые обыграли соперника со счётом 5:2.

MLS. 24–25 августа

«Атланта Юнайтед» – «Торонто» – 0:0

«Шарлотт» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 1:0

Гол: Варгас, 30

«Сиэтл Саундерс» – «Спортинг Канзас-Сити» – 5:2

Голы: Калани, 11, Мусовски, 45+1, 50, 75, Бранелл, 61 – Тойе, 36, Бейкер, 53 (автогол)

