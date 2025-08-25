ОФИЦИАЛЬНО. Сивасспор подписал скандального экс-лидера Вереса

Клуб второго дивизиона чемпионата Турции «Сивасспор» официально объявил о подписании 23-летнего бразильского вингера Луана Кампоса, который минувший сезон отыграл в УПЛ за «Верес».

Контракт Кампоса принадлежал бразильской «Америке» из Рио-де-Жанейро, в которую футболист и вернулся нынешним летом, покинув Ровно, где выступал на правах аренды.

«Сивасспор» не афиширует условия трансфера Луана, однако известно, что турки оформили с бразильцем полноценный контракт на три сезона.

Ранее президент «Вереса» Иван Надеин заявил, что Луан Кампос своими действиями вредил интересам «волков», по причине чего пообещал действовать таким образом, чтобы добиться правды в компетентных органах.