Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Сивасспор подписал скандального экс-лидера Вереса
Турция
25 августа 2025, 13:43
ОФИЦИАЛЬНО. Сивасспор подписал скандального экс-лидера Вереса

Луан Кампос продолжит карьеру в турецкой Первой лиге

ОФИЦИАЛЬНО. Сивасспор подписал скандального экс-лидера Вереса
sivasspor.org.tr. Луан Кампос

Клуб второго дивизиона чемпионата Турции «Сивасспор» официально объявил о подписании 23-летнего бразильского вингера Луана Кампоса, который минувший сезон отыграл в УПЛ за «Верес».

Контракт Кампоса принадлежал бразильской «Америке» из Рио-де-Жанейро, в которую футболист и вернулся нынешним летом, покинув Ровно, где выступал на правах аренды.

«Сивасспор» не афиширует условия трансфера Луана, однако известно, что турки оформили с бразильцем полноценный контракт на три сезона.

Ранее президент «Вереса» Иван Надеин заявил, что Луан Кампос своими действиями вредил интересам «волков», по причине чего пообещал действовать таким образом, чтобы добиться правды в компетентных органах.

Луан Кампос трансферы Сивасспор Америка Рио-де-Жанейро Верес Ровно
Алексей Сливченко Источник: ФК Сивасспор
