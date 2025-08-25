Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Белинский не сумел выиграть второй трофей подряд, получив баранку в финале
ITF
25 августа 2025, 13:24 | Обновлено 25 августа 2025, 13:53
Украинец проиграл финальный матч Шону Кюнену на турнире ITF M25 в Мариборе

Instagram. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР 411) добрался до финала на грунтовом турнире ITF M25 в Мариборе, Словения.

В финале украинец в трех сетах потерпел поражение от представителя Франции Шона Кюнена (АТР 606) за 1 час и 25 минут, получив баранку в решающей партии.

ITF M25 Марибор. Грунт, финал

Шон Кюнен (Франция) – Вячеслав Белинский (Украина) [2] – 1:6, 6:2, 6:0

Перед стартом противостояния Белинский считался фаворитом.

Вячеслав провел десятый финал в 2025 году и боролся за пятый трофей. Неделей ранее он стал чемпионом 15-тысячника в Польше. Белинский прервал винстрик из девяти поединков.

По теме:
Обновлен рейтинг ATP перед стартом Открытого чемпионата США 2025
Рейтинг ATP. Алькарас сократил отставание от Синнера после Цинциннати
Украинец в статусе первого сеяного завоевал трофей на турнире ITF в Польше
Вячеслав Белинский ITF Марибор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
