Белинский не сумел выиграть второй трофей подряд, получив баранку в финале

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР 411) добрался до финала на грунтовом турнире ITF M25 в Мариборе, Словения.

В финале украинец в трех сетах потерпел поражение от представителя Франции Шона Кюнена (АТР 606) за 1 час и 25 минут, получив баранку в решающей партии.

ITF M25 Марибор. Грунт, финал

Шон Кюнен (Франция) – Вячеслав Белинский (Украина) [2] – 1:6, 6:2, 6:0

Перед стартом противостояния Белинский считался фаворитом.

Вячеслав провел десятый финал в 2025 году и боролся за пятый трофей. Неделей ранее он стал чемпионом 15-тысячника в Польше. Белинский прервал винстрик из девяти поединков.