Украинец в статусе первого сеяного завоевал трофей на турнире ITF в Польше
Вячеслав Белинский стал чемпионом 15-тысячника в городе Бельско-Бяла
21-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 436) завоевал трофей грунтового турнира ITF M15 в польском городе Бельско-Бяла.
В финале украинец, который был посеян под первым номером, переиграл представителя Венгрии Петера Файту (АТР 518).
ITF M15 Бельско-Бяла. Грунт, финал
Вячеслав Белинский (Украина) [1] – Петер Файта (Венгрия) [2] – 6:2, 6:1
Помимо Файты, Белинский в Польше также обыграл Яшу Шайриха, Кацпера Шимковьяка, Антони Фабра и Алека Бекли.
Вячеслав провел 14-й финал в одиночном разряде на уровне ITF и завоевал девятый трофей. В 2025 году на счету Белиснкого четыре титула в девяти решающих поединках.
В конце июля он стал чемпионом соревнований в Оллерсбахе, Австрия.
