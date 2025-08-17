Украинец в статусе первого сеяного завоевал трофей на турнире ITF в Польше

21-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 436) завоевал трофей грунтового турнира ITF M15 в польском городе Бельско-Бяла.

В финале украинец, который был посеян под первым номером, переиграл представителя Венгрии Петера Файту (АТР 518).

ITF M15 Бельско-Бяла. Грунт, финал

Вячеслав Белинский (Украина) [1] – Петер Файта (Венгрия) [2] – 6:2, 6:1

Помимо Файты, Белинский в Польше также обыграл Яшу Шайриха, Кацпера Шимковьяка, Антони Фабра и Алека Бекли.

Вячеслав провел 14-й финал в одиночном разряде на уровне ITF и завоевал девятый трофей. В 2025 году на счету Белиснкого четыре титула в девяти решающих поединках.

В конце июля он стал чемпионом соревнований в Оллерсбахе, Австрия.