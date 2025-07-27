Украинский теннисист завоевал второй трофей категории ITF M25 в карьере

21-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР 506) завоевал трофей на грунтовом турнире ITF M15 в австрийском городе Оллерсбах.

В финале украинец в двух сетах переиграл представителя Чехии Йонаша Форейтека (АТР 505) за 2 часа и 5 минут, добыв победу на тай-брейках.

ITF M25 Оллерсбах. Грунт, финал

Йонаш Форейтек (Чехия) – Вячеслав Белинский (Украина) [4] – 6:7 (6:8), 6:7 (3:7)

Белинский провел первое очное противостояние против Форейтека.

Вячеслав, помимо Йонаша, на этих кортах на пути к триумфу также переиграл Яниса Граски, Глеба Секачова, Амаури Райнела и Эльмара Эюповича. За пять поединков Белинский ни разу не отдал сет.

Белинский завоевал восьмой трофей в карьере и третий в сезоне 2025 года. Также для него это второй титул категории ITF M25.

27 июля сестра Вячеслава София стала чемпионкой Европы в парном разряде в категории U-14 вместе с Виолеттой Скрип.