Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинский теннисист завоевал второй трофей категории ITF M25 в карьере
ITF
27 июля 2025, 21:19 |
126
0

Украинский теннисист завоевал второй трофей категории ITF M25 в карьере

Вячеслав Белинский стал чемпионом грунтовых соревнований в городе Оллерсбах, Австрия

27 июля 2025, 21:19 |
126
0
Украинский теннисист завоевал второй трофей категории ITF M25 в карьере
Instagram. Вячеслав Белинский

21-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР 506) завоевал трофей на грунтовом турнире ITF M15 в австрийском городе Оллерсбах.

В финале украинец в двух сетах переиграл представителя Чехии Йонаша Форейтека (АТР 505) за 2 часа и 5 минут, добыв победу на тай-брейках.

ITF M25 Оллерсбах. Грунт, финал

Йонаш Форейтек (Чехия) – Вячеслав Белинский (Украина) [4] – 6:7 (6:8), 6:7 (3:7)

Белинский провел первое очное противостояние против Форейтека.

Вячеслав, помимо Йонаша, на этих кортах на пути к триумфу также переиграл Яниса Граски, Глеба Секачова, Амаури Райнела и Эльмара Эюповича. За пять поединков Белинский ни разу не отдал сет.

Белинский завоевал восьмой трофей в карьере и третий в сезоне 2025 года. Также для него это второй титул категории ITF M25.

27 июля сестра Вячеслава София стала чемпионкой Европы в парном разряде в категории U-14 вместе с Виолеттой Скрип.

По теме:
Эффектный камбек: Киченок в Праге выиграла второй трофей за две недели!
Украинский теннисист выиграл парный трофей на челленджере в Финляндии
Рейтинг АТР. В топ-10 только одно изменение, Шаповалов вернулся в тридцатку
Вячеслав Белинский трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 27 июля 2025, 09:42 9
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион

Владимир может сразиться с временным чемпионом мира Кабайелом

Легендарная Саммер и украинский след в финале. Как прошел первый день ЧМ
Водные виды | 27 июля 2025, 17:31 5
Легендарная Саммер и украинский след в финале. Как прошел первый день ЧМ
Легендарная Саммер и украинский след в финале. Как прошел первый день ЧМ

Первый соревновательный день венчался триумфом австралийских эстафет

БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
Бокс | 27.07.2025, 09:01
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Футбол | 26.07.2025, 22:42
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Сколько заработала Киченок за выигранный трофей WTA 250 в Праге?
Теннис | 27.07.2025, 19:07
Сколько заработала Киченок за выигранный трофей WTA 250 в Праге?
Сколько заработала Киченок за выигранный трофей WTA 250 в Праге?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 5
Футбол
Безумный трансфер. Ливерпуль планирует подписать форварда за 173 млн евро
Безумный трансфер. Ливерпуль планирует подписать форварда за 173 млн евро
25.07.2025, 23:03 12
Футбол
Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
26.07.2025, 11:08 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
26.07.2025, 05:40 8
Бокс
УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»
УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»
26.07.2025, 10:36 11
Бокс
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
26.07.2025, 17:50 3
Футбол
Турки Аль-Шейх категорически против делать Усику бой с этим боксером
Турки Аль-Шейх категорически против делать Усику бой с этим боксером
26.07.2025, 00:02 6
Бокс
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
26.07.2025, 11:07 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем