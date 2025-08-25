Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 18:45 |
676
4

Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса

Киевляне отказались продавать украинца в «Жирону»

25 августа 2025, 18:45 |
676
4
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
ФК Динамо. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

Испанские СМИ сообщили, что на украинца претендует «Жирона». Каталонцы сделали официальное предложение, которое составляет 10 миллионов евро и включает 40% от будущей перепродажи. Однако руководство киевлян успело его уже отклонить и намекнуло, что Ванат уйдет только тогда, когда будет выплачена вся клаусула – 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

По теме:
Перехода не будет. Источник опроверг слухи о трансфере звезды Украины
Николай ПАВЛОВ: Почему я не попал в Динамо? Все банально»
Кудровка намерена приобрести бывшего и нынешнего футболистов Шахтера
Динамо Киев Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Футбол | 25 августа 2025, 11:17 18
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться

Все дело в сумме, которую запрашивают за своего футболиста «горняки»

Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25 августа 2025, 07:59 1
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег

Лидером списка является Флойд Мейвезер

Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25.08.2025, 09:27
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Футбол | 25.08.2025, 18:04
Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ну як завжди аби це психологічно не  вплинуло на хлопця ,бо негативні приклади є Шапаренко з Бражком 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
Суркіс особисто (як завжди)
повідомив Бурбаса про своє рішення.
Ответить
+1
DK2025
Бурбасятине никогда не верил. Но, если это правда - психологическая обстановка в команде ещё ухудшится. Суркис делает все для разрушения Динамо.
Ответить
0
Популярные новости
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 14
Футбол
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 83
Другие виды
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 6
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 22
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем