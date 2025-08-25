Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

Испанские СМИ сообщили, что на украинца претендует «Жирона». Каталонцы сделали официальное предложение, которое составляет 10 миллионов евро и включает 40% от будущей перепродажи. Однако руководство киевлян успело его уже отклонить и намекнуло, что Ванат уйдет только тогда, когда будет выплачена вся клаусула – 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».