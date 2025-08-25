Два клуба из Франции и Црвена Звезда обращались по трансферу игрока Динамо

22-летний сенегальский вингер Самба Диалло может покинуть «Динамо» до закрытия августовского трансферного окна.

По информации журналиста Руди Галетти, переговоры с Диалло вели французские «Сент-Этьен» и «Лаваль», а также сербская «Црвена Звезда». Однако они не увенчались успехом, так как первоначальные предложения иностранных клубов по зарплате оказались ниже ожидаемых.

Впрочем, Диалло находится в поле зрения ряда клубов из Турции и Бельгии, из-за чего его уход из «Динамо» этим летом все еще не стоит исключать.

Минувший сезон Диалло на правах аренды отыграл в Израиле за «Хапоэль» из Иерусалима. В 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами.

Ранее ряд источников ошибочно сообщал о том, что Диалло получил дисквалификацию и не может играть в футбол.