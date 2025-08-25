Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 августа 2025, 08:58
Немецкий клуб вышел на известного игрока Ман Сити. Гвардиоле он не нужен

«Байер» попросил подробную информацию об Илкае Гюндогане

Немецкий клуб вышел на известного игрока Ман Сити. Гвардиоле он не нужен
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Леверкузенский «Байер» рассматривает вариант трансфера 34-летнего немецкого полузащитника Илкая Гюндогана.

По информации инсайдера Николо Скиры, «фармацевты» запросили дополнительную информацию у английского клуба о футболисте.

Илкай не входит в планы главного тренера Пепа Гвардиолы, поэтому полузащитник настраивается на переход в другой клуб.

Летом 2024 года Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» после своего ухода в «Барселону». В прошлом сезоне футболист провел 54 матча, забил пять голов и отдал восемь ассистов.

Андрей Витренко Источник: Николо Скира
