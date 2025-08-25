Немецкий клуб вышел на известного игрока Ман Сити. Гвардиоле он не нужен

Леверкузенский «Байер» рассматривает вариант трансфера 34-летнего немецкого полузащитника Илкая Гюндогана.

По информации инсайдера Николо Скиры, «фармацевты» запросили дополнительную информацию у английского клуба о футболисте.

Илкай не входит в планы главного тренера Пепа Гвардиолы, поэтому полузащитник настраивается на переход в другой клуб.

Летом 2024 года Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» после своего ухода в «Барселону». В прошлом сезоне футболист провел 54 матча, забил пять голов и отдал восемь ассистов.