Немецкий клуб вышел на известного игрока Ман Сити. Гвардиоле он не нужен
«Байер» попросил подробную информацию об Илкае Гюндогане
Леверкузенский «Байер» рассматривает вариант трансфера 34-летнего немецкого полузащитника Илкая Гюндогана.
По информации инсайдера Николо Скиры, «фармацевты» запросили дополнительную информацию у английского клуба о футболисте.
Илкай не входит в планы главного тренера Пепа Гвардиолы, поэтому полузащитник настраивается на переход в другой клуб.
Летом 2024 года Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» после своего ухода в «Барселону». В прошлом сезоне футболист провел 54 матча, забил пять голов и отдал восемь ассистов.
#BayerLeverkusen have asked info for İlkay #Gündoğan, who is not in Pep #Guardiola’s Plans amd will leave #ManchesterCity in the next days. #transfers #MCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер Динамо верит в своего экс-подопечного
Юлия в двух сетах без особых шансов уступила Анне Блинковой