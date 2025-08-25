Матч Овьедо против Реала запомнился интересными статистическими фактами
Мбаппе забил свои очередные голы, Мастантуоно стал самым молодым игроком по интересному достижению
В матче второго тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» победил на выезде «Овьедо» со счетом 3:0.
По итогам поединка зафиксирован ряд интересных статистических фактов.
Килиан Мбаппе забил свои 46-й и 47-й голы за «Реал» с начала прошлого сезона во всех турнирах. Это лучший результат среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов за этот период.
Лучшие голеадоры топ-5 европейских лиг во всех соревнованиях (с 2024/25)
- 47 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 45 – Гарри Кейн (Бавария)
- 42 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 40 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд)
Интересным фактом является то, что другой француз, Зинедин Зидан, опережает Килиана Мбаппе лишь на два гола в матчах за «Реал» (49).
Франко Мастантуоно в возрасте 18 лет и 10 дней стал самым молодым игроком с 2005 года, который начал матч Ла Лиги в стартовом составе «Реала».
Арда Гюлер совершил свое 8-е результативное действие в чемпионате с начала прошлого сезона. Только два турецких футболиста имеют больше в топ-5 европейских чемпионатах: Кенан Йылдыз (13) и Хакан Чалханоглу (11).
