Матч Овьедо против Реала запомнился интересными статистическими фактами

В матче второго тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» победил на выезде «Овьедо» со счетом 3:0.

По итогам поединка зафиксирован ряд интересных статистических фактов.

Килиан Мбаппе забил свои 46-й и 47-й голы за «Реал» с начала прошлого сезона во всех турнирах. Это лучший результат среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов за этот период.

Лучшие голеадоры топ-5 европейских лиг во всех соревнованиях (с 2024/25)

47 – Килиан Мбаппе (Реал)

45 – Гарри Кейн (Бавария)

42 – Роберт Левандовски (Барселона)

40 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд)

Интересным фактом является то, что другой француз, Зинедин Зидан, опережает Килиана Мбаппе лишь на два гола в матчах за «Реал» (49).

Франко Мастантуоно в возрасте 18 лет и 10 дней стал самым молодым игроком с 2005 года, который начал матч Ла Лиги в стартовом составе «Реала».

Арда Гюлер совершил свое 8-е результативное действие в чемпионате с начала прошлого сезона. Только два турецких футболиста имеют больше в топ-5 европейских чемпионатах: Кенан Йылдыз (13) и Хакан Чалханоглу (11).

