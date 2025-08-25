Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч Овьедо против Реала запомнился интересными статистическими фактами
Испания
25 августа 2025, 00:40
Матч Овьедо против Реала запомнился интересными статистическими фактами

Мбаппе забил свои очередные голы, Мастантуоно стал самым молодым игроком по интересному достижению

Матч Овьедо против Реала запомнился интересными статистическими фактами
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» победил на выезде «Овьедо» со счетом 3:0.

По итогам поединка зафиксирован ряд интересных статистических фактов.

Килиан Мбаппе забил свои 46-й и 47-й голы за «Реал» с начала прошлого сезона во всех турнирах. Это лучший результат среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов за этот период.

Лучшие голеадоры топ-5 европейских лиг во всех соревнованиях (с 2024/25)

  • 47 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 45 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 42 – Роберт Левандовски (Барселона)
  • 40 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд)

Интересным фактом является то, что другой француз, Зинедин Зидан, опережает Килиана Мбаппе лишь на два гола в матчах за «Реал» (49).

Франко Мастантуоно в возрасте 18 лет и 10 дней стал самым молодым игроком с 2005 года, который начал матч Ла Лиги в стартовом составе «Реала».

Арда Гюлер совершил свое 8-е результативное действие в чемпионате с начала прошлого сезона. Только два турецких футболиста имеют больше в топ-5 европейских чемпионатах: Кенан Йылдыз (13) и Хакан Чалханоглу (11).

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Овьедо Килиан Мбаппе Франко Мастантуоно Арда Гюлер статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
