Экс-воротар Динамо выбрал себе новый клуб. Он когда-то был российским

Воспитанник киевского «Динамо» 20-летний вратарь Юрий Авраменко нашел себе новый клуб.

Авраменко на правах свободного агента перешел в клуб «Красава». Последним клубом Авраменко был болгарский «ЦСКА» София.

Командой «Красава» владеет россиянин Евгений Савин. До 2022 года клуб выступал в низших лигах чемпионата россии, а позже переехал на Кипр, где с этого сезона играет в высшей лиге.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Роспутько нашел себе новую команду после того, как сбежал в россию.