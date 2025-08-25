Экс-воротар Динамо выбрал себе новый клуб. Он когда-то был российским
Украинец перешел в клуб «Красава»
Воспитанник киевского «Динамо» 20-летний вратарь Юрий Авраменко нашел себе новый клуб.
Авраменко на правах свободного агента перешел в клуб «Красава». Последним клубом Авраменко был болгарский «ЦСКА» София.
Командой «Красава» владеет россиянин Евгений Савин. До 2022 года клуб выступал в низших лигах чемпионата россии, а позже переехал на Кипр, где с этого сезона играет в высшей лиге.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Роспутько нашел себе новую команду после того, как сбежал в россию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна в трех сетах уступила Павлюченковой в 1/32 финала мейджора в Нью-Йорке
Португалец выделил Пеле, Роналду и Эусебиу