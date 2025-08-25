Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 августа 2025, 23:06
Экс-воротар Динамо выбрал себе новый клуб. Он когда-то был российским

Украинец перешел в клуб «Красава»

Экс-воротар Динамо выбрал себе новый клуб. Он когда-то был российским
ФК Красава. Юрий Авраменко

Воспитанник киевского «Динамо» 20-летний вратарь Юрий Авраменко нашел себе новый клуб.

Авраменко на правах свободного агента перешел в клуб «Красава». Последним клубом Авраменко был болгарский «ЦСКА» София.

Командой «Красава» владеет россиянин Евгений Савин. До 2022 года клуб выступал в низших лигах чемпионата россии, а позже переехал на Кипр, где с этого сезона играет в высшей лиге.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Роспутько нашел себе новую команду после того, как сбежал в россию.

