  4. Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 23:02 |
1908
7

Александр Роспутько сбежал в россию

ФК Шахтер. Александр Роспутько

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Роспутько нашел себе новую команду.

Воспитанник горняков сбежал еще в 2023 году в россию и попросил убежища. С тех пор предатель Украины никак не мог найти себе новый клуб и взял паузу в карьере. Однако портал Transfermarkt сообщил, что Роспутько вернулся в футбол – 15 августа 2025 года Александр подписал контракт с клубом «Чайка» из второго дивизиона чемпионата рф.

Ранее украинец Даниил Кревсун прокомментировал скандальное бегство уже бывшего игрока донецкого «Шахтера» Александра Роспутько в Россию.

Александр Роспутько Шахтер Донецк
Дмитрий Олейник Источник: Transfermarkt
Гильдия АПЕПок харьковской области
орбу,зубов,тимощук,виценец,ордец.........ето чудо...............................................................,но
неадекВатные весь день строчат гадости на ветках с новостями о Илье Забарном,а про своих настоящих сепаров предпочитают молчать 🤡🤡🤡
sahka1981
"Вышел в степь донецкую парень молодой"...
Гильдия АПЕПок харьковской области
Ето вам не Забарный в ПСЖ,
Ето другое🤣🤣🤣
Показать Скрыть 3 ответа
Перший Серед Рівних
Та нет проблем, я признаю этого Распутька и прочих виценцов изменниками, ну так и вы признайте переход Забарного и его шуры-муры с россиянином в первый же день пребывания в Париже как минимум поступком мерзким и зашкварным. Так нет же, Забарный у вас просто святой патриот.
