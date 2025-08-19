Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Александр Роспутько сбежал в россию
Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Роспутько нашел себе новую команду.
Воспитанник горняков сбежал еще в 2023 году в россию и попросил убежища. С тех пор предатель Украины никак не мог найти себе новый клуб и взял паузу в карьере. Однако портал Transfermarkt сообщил, что Роспутько вернулся в футбол – 15 августа 2025 года Александр подписал контракт с клубом «Чайка» из второго дивизиона чемпионата рф.
Ранее украинец Даниил Кревсун прокомментировал скандальное бегство уже бывшего игрока донецкого «Шахтера» Александра Роспутько в Россию.
неадекВатные весь день строчат гадости на ветках с новостями о Илье Забарном,а про своих настоящих сепаров предпочитают молчать 🤡🤡🤡
Ето другое🤣🤣🤣