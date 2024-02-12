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Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 19:11 | Обновлено 12 февраля 2024, 19:16
2082
5

Украинский легионер отреагировал на побег игрока Шахтера в россию

Даниил Кревсун не понимает поступок Александра Роспутько

12 февраля 2024, 19:11 | Обновлено 12 февраля 2024, 19:16
2082
5
Украинский легионер отреагировал на побег игрока Шахтера в россию
ФК Боруссия Д. Даниил Кревсун

Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун прокомментировал скандальный побег уже бывшего игрока донецкого «Шахтера» Александра Роспутько в россию.

– История горе-беглеца Роспутько тебя шокировала?

– Я не понимаю его поступка. Он сам был местный. Я так же родился в Донецке. Я бы так никогда не сделал.

Ранее Даниил Кревсун заявил о мечте попробовать себя в Английской Премьер-лиге. Однако 18-летний талант заметил, что на данный момент сфокусирован только на выступлениях за «Боруссию» Дортмунд.

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Александр Роспутько Даниил Кревсун Шахтер Донецк U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд U-19
Источник Украинский футбол
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Комментарии 5
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Nick.Grabowski
Щось не співають регіонали та шахтьори колись популярну в них пісню: 
"Через рощи шумные. И поля зелёные. Вышел в степь донецкую. Парень молодой…"
Потікали всі з рідного Данбасса - хто в ландон, хто в ніццу, хто у відень, хто в маскву.  Героїчні еліти 1990-х та 2000-х Донбасу втекли з рідного краю. 
А як же рідний Данбасс? Степь данецкая? 
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+2
Лига Конференций Без Динамо
В Шахтере таких любителей русского мира каждый второй. Сидят молча, не палятся, но если что с удовольствием сами убегут 
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0
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Андрій Шевченко
Все шахтьори долбятся в жопу.
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-1
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