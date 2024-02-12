Украинский легионер отреагировал на побег игрока Шахтера в россию

Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун прокомментировал скандальный побег уже бывшего игрока донецкого «Шахтера» Александра Роспутько в россию.

– История горе-беглеца Роспутько тебя шокировала?

– Я не понимаю его поступка. Он сам был местный. Я так же родился в Донецке. Я бы так никогда не сделал.

Ранее Даниил Кревсун заявил о мечте попробовать себя в Английской Премьер-лиге. Однако 18-летний талант заметил, что на данный момент сфокусирован только на выступлениях за «Боруссию» Дортмунд.