Украинский легионер отреагировал на побег игрока Шахтера в россию
Даниил Кревсун не понимает поступок Александра Роспутько
Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун прокомментировал скандальный побег уже бывшего игрока донецкого «Шахтера» Александра Роспутько в россию.
– История горе-беглеца Роспутько тебя шокировала?
– Я не понимаю его поступка. Он сам был местный. Я так же родился в Донецке. Я бы так никогда не сделал.
Ранее Даниил Кревсун заявил о мечте попробовать себя в Английской Премьер-лиге. Однако 18-летний талант заметил, что на данный момент сфокусирован только на выступлениях за «Боруссию» Дортмунд.
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