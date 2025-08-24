ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась подтянутыми ягодицами в Париже

Лиза Третьякова устроила фотосессию на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Жена игрока «Колоса» Максима Третьякова позировала в бежевом костюме, подчеркивая фигуру и формы.

Образ дополнили сумка Louis Vuitton и солнцезащитные очки.

Атмосфера Парижа и сексуальность украинки вызвали волну обсуждений.