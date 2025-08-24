Другие новости24 августа 2025, 22:05 |
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась подтянутыми ягодицами в Париже
Лиза Третьякова отличилась...
Лиза Третьякова устроила фотосессию на фоне Эйфелевой башни в Париже.
Жена игрока «Колоса» Максима Третьякова позировала в бежевом костюме, подчеркивая фигуру и формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Образ дополнили сумка Louis Vuitton и солнцезащитные очки.
Атмосфера Парижа и сексуальность украинки вызвали волну обсуждений.
