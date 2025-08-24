Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась подтянутыми ягодицами в Париже
24 августа 2025, 22:05
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась подтянутыми ягодицами в Париже

Лиза Третьякова отличилась...

ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась подтянутыми ягодицами в Париже
Instagram. Елизавета Третьякова

Лиза Третьякова устроила фотосессию на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Жена игрока «Колоса» Максима Третьякова позировала в бежевом костюме, подчеркивая фигуру и формы.

Образ дополнили сумка Louis Vuitton и солнцезащитные очки.

Атмосфера Парижа и сексуальность украинки вызвали волну обсуждений.

