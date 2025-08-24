Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Александр может провести матч 1/16 финала Кубка Украины
Украинский боксер Александр Усик уже совсем скоро может официально дебютировать в украинском футболе, сыграв в розыгрыше Кубка Украины.
Как стало известно Sport.ua, Усик может дебютировать за житомирское «Полесье» в официальном матче, проведя матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу.
Официальный дебют Александра Усика в украинском футболе может состояться только при некоторых условиях – все зависит от жеребьевки дальнейших стадий национального Кубка.
Профессиональный боксер дебютирует за «Полесье», если фемида улыбнется «волкам» и они в 1/16 розыгрыша Кубка Украины сыграют против любительской команды или представителя Второй лиги Украины.
Ранее сообщалось, что Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера.
