Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Кубок Украины
24 августа 2025, 21:17 | Обновлено 24 августа 2025, 21:20
784
3

Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе

Александр может провести матч 1/16 финала Кубка Украины

24 августа 2025, 21:17 | Обновлено 24 августа 2025, 21:20
784
3
Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
ФК Полесье. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик уже совсем скоро может официально дебютировать в украинском футболе, сыграв в розыгрыше Кубка Украины.

Как стало известно Sport.ua, Усик может дебютировать за житомирское «Полесье» в официальном матче, проведя матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

Официальный дебют Александра Усика в украинском футболе может состояться только при некоторых условиях – все зависит от жеребьевки дальнейших стадий национального Кубка.

Профессиональный боксер дебютирует за «Полесье», если фемида улыбнется «волкам» и они в 1/16 розыгрыша Кубка Украины сыграют против любительской команды или представителя Второй лиги Украины.

Ранее сообщалось, что Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера.

По теме:
«За неделю до матча собирали арбузы». Лидер Агротеха – о сенсации в Кубке
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Эта игра была для него полезной»
Металлист 1925 – Оболонь – 2:0. Голы легионеров. Видео голов и обзор матча
Александр Усик Полесье Житомир Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 августа 2025, 19:32 0
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 августа и начнется в 20:30 по Киеву

Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой
Футбол | 23 августа 2025, 23:45 5
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой

«Римляне» победили «Болонью»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Футбол | 24.08.2025, 14:17
Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Футбол | 24.08.2025, 09:20
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Другие виды | 24.08.2025, 11:00
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
taras_sidyi
У нього ж травма спини
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy111
Нащо того цирку на дроті .
Ответить
0
Популярные новости
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 4
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем