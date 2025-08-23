Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 августа 2025, 22:22
ФОТО. Билодид поделилась эпичным кадром с Шевченко и Усиком

Билодид, Шевченко и Усик сыграли в футбол

ФОТО. Билодид поделилась эпичным кадром с Шевченко и Усиком
Instagram. Дарья Билодид, Андрей Шевченко и Александр Усик

Дарья Билодид удивила фанатов контрактом с женской командой «Металлист-1925» и теперь напомнила о нем ярким фото.

На снимке она вместе с Андреем Шевченко и Александром Усиком в футбольной форме и с медалями на груди.

Этот кадр символизирует союз трех видов спорта – футбола, дзюдо и бокса.

«Когда футбол, дзюдо и бокс объединились», – подписала Дарья фотографию.

