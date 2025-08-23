ФОТО. Билодид поделилась эпичным кадром с Шевченко и Усиком

Дарья Билодид удивила фанатов контрактом с женской командой «Металлист-1925» и теперь напомнила о нем ярким фото.

На снимке она вместе с Андреем Шевченко и Александром Усиком в футбольной форме и с медалями на груди.

Этот кадр символизирует союз трех видов спорта – футбола, дзюдо и бокса.

«Когда футбол, дзюдо и бокс объединились», – подписала Дарья фотографию.