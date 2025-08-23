Другие новости23 августа 2025, 22:22 |
517
1
ФОТО. Билодид поделилась эпичным кадром с Шевченко и Усиком
Билодид, Шевченко и Усик сыграли в футбол
23 августа 2025, 22:22 |
517
1
Дарья Билодид удивила фанатов контрактом с женской командой «Металлист-1925» и теперь напомнила о нем ярким фото.
На снимке она вместе с Андреем Шевченко и Александром Усиком в футбольной форме и с медалями на груди.
Этот кадр символизирует союз трех видов спорта – футбола, дзюдо и бокса.
«Когда футбол, дзюдо и бокс объединились», – подписала Дарья фотографию.
Комментарии 1
Підруснява гнида і кум путінського дружбана. Так собі компанія, Дарино!
