  4. Тоттенхэм сравнялся с Ман Сити по количеству побед в очных встречах
Англия
24 августа 2025, 17:18
Тоттенхэм сравнялся с Ман Сити по количеству побед в очных встречах

Последняя игра стала 175-й в истории противостояния между командами

Тоттенхэм сравнялся с Ман Сити по количеству побед в очных встречах
«Тоттенхэм» сравнялся с «Манчестер Сити» по количеству побед в очных встречах – по 69 у каждой команды.

23 августа на стадионе «Этихад» состоялся поединок 2-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Сити» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе «шпор» по одному голу забили Бреннан Джонсон и Жоау Пальинья.

Всего в истории противостояний эти клубы встречались 175 раз: по 69 побед одержали «шпоры» и «горожане», еще 37 матчей завершились вничью.

Сейчас «Тоттенхэм» занимает вторую позицию в турнирной таблице лиги, тогда как «Ман Сити» оказался на шестом месте.

