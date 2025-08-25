Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 09:15 |
Маркевич спрогнозировал место сборной Украины в отборе на чемпионат мира

Известный тренер уверен, что подопечные Сергея Реброва могут стать, как минимум, вторыми

ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил перспективы сборной Украины под руководством наставника Сергея Реброва в отборе на чемпионат мира. Соперниками «сине-желтых» станут сборные Франции, Азербайджана и Исландии.

– Сборная Украины уже 5 сентября стартовать в отборочном турнире ЧМ-2026. Насколько сложно будет команде, учитывая малую игровую практику наших легионеров и не совсем удачные выступления отечественных грандов в еврокубках?

– Будем надеяться, что это не станет помехой в выступлениях национальной команды. Хотя, конечно, сейчас только Илья Забарный и Егор Ярмолюк не обделены игровой практикой. У Сергея Реброва есть головная боль, но хочется верить, что футболисты проявят характер и как минимум одну из двух игр они выиграют, чтобы принести хоть какую-то радость своим соотечественникам в такое нелегкое для страны время.

Нужно выкинуть из головы весь негатив и бороться за попадание на чемпионат мира. Я не вижу каких-то особых проблем, чтобы занять как минимум второе место в своей отборочной группе, – сказал Маркевич.

сборная Украины по футболу Сергей Ребров Мирон Маркевич
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
