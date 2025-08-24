Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Куликов-Белка – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Куликов-Белка
24.08.2025 14:00 - : -
Кривбасс
24 августа 2025, 07:55 | Обновлено 24 августа 2025, 08:15
Куликов-Белка – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 24 августа в 14:00 по Киеву

Куликов-Белка – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Куликов Арена

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся второлиговый клуб «Куликов-Белка» и представитель элитного дивизиона «Кривбасс» из Кривого Рога.

Матч начнется на стадионе «Куликов Арена» в 14:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Александр Каленов из Хмельницкого

14:00. «Куликов-Белка» – «Кривбасс» Кривой Рог

