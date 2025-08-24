24.08.2025 14:00 - : -
Кубок Украины24 августа 2025, 07:55 | Обновлено 24 августа 2025, 08:15
109
0
Куликов-Белка – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 24 августа в 14:00 по Киеву
24 августа 2025, 07:55 | Обновлено 24 августа 2025, 08:15
109
0
24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся второлиговый клуб «Куликов-Белка» и представитель элитного дивизиона «Кривбасс» из Кривого Рога.
Матч начнется на стадионе «Куликов Арена» в 14:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча назначен Александр Каленов из Хмельницкого
14:00. «Куликов-Белка» – «Кривбасс» Кривой Рог
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 августа 2025, 08:58 0
Дарья не уверенна, что выступит на Олимпиаде в США
Футбол | 23 августа 2025, 15:14 2
«Прикарпатье» пропустило на последней минуте, а потом уступило и в серии пенальти
Футбол | 23.08.2025, 21:44
Футбол | 24.08.2025, 01:19
Футбол | 23.08.2025, 11:18
Комментарии 0
Популярные новости
23.08.2025, 08:43 1
22.08.2025, 21:13
23.08.2025, 00:40 2
22.08.2025, 20:32 17
23.08.2025, 10:08
22.08.2025, 11:32 111
23.08.2025, 02:50