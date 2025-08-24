Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
24 августа 2025, 06:40
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 24 августа

В первый игровой день в Нью-Йорке сыграет только Юлия Стародубцева

Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 24 августа
Юлия Стародубцева

24 августа на Открытом чемпионате США 2025 начнутся матчи основной сетки.

В воскресенье в Нью-Йорке сыграет только одна представительница Украины – Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 24 августа

US Open 2025. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №6. 3-й запуск (не ранее 00:00)

Юлия Стародубцева – Анна Блинкова

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
