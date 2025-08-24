US Open24 августа 2025, 06:40 |
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 24 августа
В первый игровой день в Нью-Йорке сыграет только Юлия Стародубцева
24 августа на Открытом чемпионате США 2025 начнутся матчи основной сетки.
В воскресенье в Нью-Йорке сыграет только одна представительница Украины – Юлия Стародубцева.
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 24 августа
US Open 2025. Одиночный разряд, 1/64 финала
Корт №6. 3-й запуск (не ранее 00:00)
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова
