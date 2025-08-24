Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лион разгромил Мец и возглавил Лигу 1. Ницца оказалась сильнее Осера

Состоялись два заключительных игровых дня во французском чемпионате

Лион разгромил Мец и возглавил Лигу 1. Ницца оказалась сильнее Осера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лион – Мец

Сегодня, 23 августа, прошли матчи второго тура Лиги 1.

«Лион» одержал вторую победу на старте турнира, разгромив на домашнем поле «Мец» со счетом 3:0.

«Ницца» на домашнем поле не почувствовала сопротивления от новичка чемпионата «Осера» – 3:1.

По завершении игрового дня «Лион» возглавил турнирную таблицу Лиги 1 – шесть очков, четыре гола и ноль пропущенных.

Лига 1. 2-й тур, 23 августа.

Лион – Мец – 3:0

Голы: Фофана, 45, Толиссо, 30, Карабец, 83.

Ницца – Осер – 3:1

Голы: Бога, 3, Акпа, 24 (автогол), Моффи, 76 – Синайоко, 21.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Лион Осер Мец Ницца Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
