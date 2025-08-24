Лион разгромил Мец и возглавил Лигу 1. Ницца оказалась сильнее Осера
Состоялись два заключительных игровых дня во французском чемпионате
Сегодня, 23 августа, прошли матчи второго тура Лиги 1.
«Лион» одержал вторую победу на старте турнира, разгромив на домашнем поле «Мец» со счетом 3:0.
«Ницца» на домашнем поле не почувствовала сопротивления от новичка чемпионата «Осера» – 3:1.
По завершении игрового дня «Лион» возглавил турнирную таблицу Лиги 1 – шесть очков, четыре гола и ноль пропущенных.
Лига 1. 2-й тур, 23 августа.
Лион – Мец – 3:0
Голы: Фофана, 45, Толиссо, 30, Карабец, 83.
Ницца – Осер – 3:1
Голы: Бога, 3, Акпа, 24 (автогол), Моффи, 76 – Синайоко, 21.
The season begins! ❤️🖤#ogcnaja pic.twitter.com/KqBpAH2tfz— OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) August 23, 2025
𝗢𝗻 𝗲𝗻𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 🤩— Olympique Lyonnais (@OL) August 23, 2025
De retour au @GroupamaStadium, nos Gones poursuivent leur sans-faute dans ce début de championnat en s’imposant avec la manière face au FC Metz ! 🔥🔴🔵
6 points sur 6, quel départ canon ! 💥
3-0 #OLFCM pic.twitter.com/6fWMM52MIP
