ВИДЕО. Барселона неожиданно пропустила первой в матче против Леванте

Испания
23 августа 2025, 23:05 | Обновлено 23 августа 2025, 23:26
173
1

Каталонцы пропустил гол на 16-й минуте поединка второго тура Ла Лиги от Ивана Ромеро

Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа проходит матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.

Коллективы играют на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте счет стал 1:0 в пользу хозяев. Отличился Иван Ромеро.

В старте каталонцев вышли Ламин Ямаль, Рафинья, Маркус Рэшфорд и Ферран Торрес. Роберт Левандовски остался на скамейке для запасных.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
