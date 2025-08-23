Испания23 августа 2025, 23:05 | Обновлено 23 августа 2025, 23:26
ВИДЕО. Барселона неожиданно пропустила первой в матче против Леванте
Каталонцы пропустил гол на 16-й минуте поединка второго тура Ла Лиги от Ивана Ромеро
23 августа 2025, 23:05 | Обновлено 23 августа 2025, 23:26
23 августа проходит матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.
Коллективы играют на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 16-й минуте счет стал 1:0 в пользу хозяев. Отличился Иван Ромеро.
В старте каталонцев вышли Ламин Ямаль, Рафинья, Маркус Рэшфорд и Ферран Торрес. Роберт Левандовски остался на скамейке для запасных.
❗️ ВИДЕО. Барселона неожиданно пропустила первой в матче против Леванте
Комментарии 1
Та вже 2-0. Причому володіння після першого тайму 15 на 85!
