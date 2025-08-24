Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»

Именитый украинский тренер оценил игру команд Премьер-лиги в еврокубках

Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о выступлениях украинских команд в еврокубках. В Лиге Европы киевское «Динамо» потерпело поражение от израильского «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

В Лиге конференций житомирское «Полесье» было разгромлено итальянской «Фиорентиной» (0:3), а донецкий «Шахтер» сыграл вничью со швейцарским «Серветтом» (1:1).

– В четверг были матчи наших команд в еврокубках, и когда смотришь на результаты этих встреч, то вспоминаешь время, когда вы играли в Кубке УЕФА, как далеко заходили, какие матчи были. Как вам нынешний уровень нашего футбола, по сравнению с периодом расцвета «Металлиста»?

– Помните игру со «Спортингом». Мы уже одной ногой были в полуфинале, но, к сожалению, Шавьер не забил пенальти, и мы были очень удручены пару дней.

Сейчас таков уровень нашего футбола. Ничего ты не поделаешь, надо пережить как-то. Грустно смотреть, честно говоря. Непонятно мне одно: может, мастерства не хватает, но самое страшное, что самоотдачи нет. Просто отбывают номер в поле, – сказал Маркевич.

Лига Европы Лига конференций Мирон Маркевич Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир
Николай Титюк Источник: Трибуна
