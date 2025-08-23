ВИДЕО. Дьокереш отличился первым забитым мячом в составе Арсенала

Шведский новичок «Арсенала» Виктор Дьокереш забил первые голы за новый клуб.

23 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Дьокереш оформил дубль: первый гол забил в начале второго тайма, второй – в компенсированное время с 11-метровой отметки.

Для шведа эта игра стала лишь второй в составе лондонской команды.

На клубном уровне Виктор принял участие в 397 поединках, отличившись 222 забитыми мячами и 65 результативными действиями.

ВИДЕО. Дубль Дьокереша в ворота Лидса