ВИДЕО. Дьокереш отличился первым забитым мячом в составе Арсенала
Жертвой шведского нападающего стал «Лидс»
Шведский новичок «Арсенала» Виктор Дьокереш забил первые голы за новый клуб.
23 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Дьокереш оформил дубль: первый гол забил в начале второго тайма, второй – в компенсированное время с 11-метровой отметки.
Для шведа эта игра стала лишь второй в составе лондонской команды.
На клубном уровне Виктор принял участие в 397 поединках, отличившись 222 забитыми мячами и 65 результативными действиями.
ВИДЕО. Дубль Дьокереша в ворота Лидса
