  4. ВИДЕО. Дьокереш отличился первым забитым мячом в составе Арсенала
Англия
23 августа 2025, 23:37 |
ВИДЕО. Дьокереш отличился первым забитым мячом в составе Арсенала

Жертвой шведского нападающего стал «Лидс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский новичок «Арсенала» Виктор Дьокереш забил первые голы за новый клуб.

23 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Дьокереш оформил дубль: первый гол забил в начале второго тайма, второй – в компенсированное время с 11-метровой отметки.

Для шведа эта игра стала лишь второй в составе лондонской команды.

На клубном уровне Виктор принял участие в 397 поединках, отличившись 222 забитыми мячами и 65 результативными действиями.

ВИДЕО. Дубль Дьокереша в ворота Лидса

Виктор Дьекереш Арсенал Лондон Лидс Английская Премьер-лига видео голов и обзор статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
