Кубок Украины
23 августа 2025, 19:16 |
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Допустили много ошибок как спереди, так и сзади»

Нападающий «Зари» прокомментировал вылет своей команды из Кубка Украины

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Допустили много ошибок как спереди, так и сзади»
ФК Заря. Филипп Будковский

В матче 1/32 финала Кубка Украины луганская «Заря» завершила свои выступления в турнире, проиграв одесскому «Черноморцу» (1:2).

Форвард «Зари» Филипп Будковский эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своих впечатлениях от матча с «Черноморцем».

– К сожалению, проигрыш, куча нереализованных моментов у чужих ворот. Ваши впечатления от поединка.
– Какие могут быть впечатления? Сегодня мы проиграли, у нас снова было много моментов, которые нам не удалось реализовать. Также мы плохо сыграли у своих ворот. Есть над чем работать, потому что у нас много ошибок как спереди, так и сзади.

– Что сказал Виктор Анатольевич (Скрипник – прим.) в раздевалке, потому что во втором тайме «Заря» активизировалась и в начале забила гол?
– Мы постоянно начинаем где-то плохо, пропускаем гол, действующий как эффект «холодного душа», и мы потом начинаем играть в футбол. Сказал, что нужно собраться, выходить и показывать нормальную игру и получать результат. Но нужного результата сегодня мы не добились.

– По вашему мнению, чего «Заре» не хватило для того, чтобы пройти в следующий раунд?
– Реализации своих моментов.

