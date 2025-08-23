Лунин услышал вердикт Реала на следующий матч против своей бывшей команды
Мадридцы сыграют против «Овьедо»
24 августа состоится матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Овьедо» и «Реал» Мадрид.
Поединок пройдет на арене Эстадио Нуэво Карлос Тартьере в Овьедо. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
«Реал» обнародовал заявку на этот матч – в ней оказался украинец Андрей Лунин. Однако, по прогнозам большинства испанских СМИ, украинец уступит место в воротах Тибо Куртуа.
Лунин уже в свое время играл за «Реал» Овьедо. В 2020 году на правах аренды он провел 20 матчей и пропустил 20 голов.
