Тоттенхэм стал пятым клубом в АПЛ, забившим 850 голов на выезде

В матче второго тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Благодаря этим двум голам «Тоттенхэм» имеет в своем активе 850 забитых мячей в выездных матчах чемпионата.

Только четыре команды до этого имели подобный результат.

Рекордсменом является «Манчестер Юнайтед», который забил 1040 голов на выезде в Премьер-лиге.

Топ-5 клубов АПЛ по количеству выездных голов в истории турнира

1040 – Манчестер Юнайтед

976 – Арсенал

975 – Ливерпуль

937 – Челси

850 – Тоттенхэм