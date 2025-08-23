Тоттенхэм стал пятым клубом в АПЛ, забившим 850 голов на выезде
Кто является рекордсменом турнира по этому показателю?
В матче второго тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0.
Благодаря этим двум голам «Тоттенхэм» имеет в своем активе 850 забитых мячей в выездных матчах чемпионата.
Только четыре команды до этого имели подобный результат.
Рекордсменом является «Манчестер Юнайтед», который забил 1040 голов на выезде в Премьер-лиге.
Топ-5 клубов АПЛ по количеству выездных голов в истории турнира
- 1040 – Манчестер Юнайтед
- 976 – Арсенал
- 975 – Ливерпуль
- 937 – Челси
- 850 – Тоттенхэм
