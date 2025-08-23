Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм стал пятым клубом в АПЛ, забившим 850 голов на выезде
Англия
23 августа 2025, 17:18
Тоттенхэм стал пятым клубом в АПЛ, забившим 850 голов на выезде

Кто является рекордсменом турнира по этому показателю?

Тоттенхэм стал пятым клубом в АПЛ, забившим 850 голов на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Благодаря этим двум голам «Тоттенхэм» имеет в своем активе 850 забитых мячей в выездных матчах чемпионата.

Только четыре команды до этого имели подобный результат.

Рекордсменом является «Манчестер Юнайтед», который забил 1040 голов на выезде в Премьер-лиге.

Топ-5 клубов АПЛ по количеству выездных голов в истории турнира

  • 1040 – Манчестер Юнайтед
  • 976 – Арсенал
  • 975 – Ливерпуль
  • 937 – Челси
  • 850 – Тоттенхэм
