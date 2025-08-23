Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал сенсационное поражение команды в матче второго тура АПЛ от «Тоттенхэма» (0:2).

«Счет матча не отражает всей картины, мы играли лучше. Мы хорошо начали матч, но допустили ошибки в простых эпизодах и соперник нас наказал.

После второго гола в конце первого тайма было сложно уже достичь положительного результата. Мы могли забить во втором тайме, рефери не назначил пенальти, были хорошие возможности забить у Холанда и Шерки.

Результат матча плохой, но мы точно сделаем шаг вперед и улучшимся», — сказал Пеп.

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в новом сезоне АПЛ.