Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Англия
23 августа 2025, 22:38 |
169
0

Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом

«Шпоры» победили 2:0

Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал сенсационное поражение команды в матче второго тура АПЛ от «Тоттенхэма» (0:2).

«Счет матча не отражает всей картины, мы играли лучше. Мы хорошо начали матч, но допустили ошибки в простых эпизодах и соперник нас наказал.

После второго гола в конце первого тайма было сложно уже достичь положительного результата. Мы могли забить во втором тайме, рефери не назначил пенальти, были хорошие возможности забить у Холанда и Шерки.

Результат матча плохой, но мы точно сделаем шаг вперед и улучшимся», — сказал Пеп.

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в новом сезоне АПЛ.

По теме:
Тимбер встал в один ряд с Бергкампом, Овермарсом и Ван Перси
Букайо Сака забил свой очередной гол на Эмирейтс Стедиум
Дубль Дьокереша, потеря суперзвезд. Арсенал разгромил новичка в АПЛ
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: BBC
