Виктор СКРИПНИК: «Создали кучу моментов и не смогли забить»

Кубок Украины
23 августа 2025, 16:48
Главный тренер «Зари» прокомментировал результат кубкового матча с «Черноморцем»

ФК Заря. Виктор Скрипник

В субботу, 23 августа, в матче 1/32 финала Кубка Украины «Заря» на выезде сыграла с «Черноморцем» и уступила со счетом 1:2. Поражение своей команды прокомментировал главный тренер «Зари» Виктор Скрипник.

– Какое-то дежавю: как с «Кривбассом», создали кучу моментов, не смогли забить, а у соперника 2-3 момента всего и гол. Нам есть над чем работать. Надо поскорее забыть эту игру и готовиться к чемпионату.

– Очень многое вы создали моментов, но в последних фазах есть проблемы. Что это, по вашему мнению?

– Если бы я знал, такого бы не было. Когда игрок не забивает в пустые ворота – это не расконцентрация или еще что-нибудь. Это такой случай, который, к сожалению, произошел именно с нами.

– Некоторое время пропустили Роман Вантух и Деян Попара. Сегодня мы увидели их в стартовом составе. Как они готовы?

– Планировали, что они сыграют где-то шестьдесят минут. Доволен их действиями. Только через матчи можно набирать форму и улучшать свои кондиции.

Кубок Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Черноморец - Заря Виктор Скрипник
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
