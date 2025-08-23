Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
23 августа 2025, 17:39 | Обновлено 23 августа 2025, 17:49
Левый Берег и Кудровка проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы

Поединок пройдет в Киеве на арене «Левый Берег» и начнется в 18:00

Левый Берег и Кудровка проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы
ФК Левый Берег

В субботу, 23 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Левый Берег» на своем поле сыграет с ФК «Кудровка».

«Левый Берег» нынешний сезон проводит Первой лиге. Стартовала команда с поражения от «Агробизнеса» со счетом 0:2. Затем «Левый Берег» обыграл «Пробой» (3:1) и «Викторию» Суми (2:1).

«Кудровка» дебютировала в УПЛ. В трех стартовых матчах команда одержала две победы. «Кудровка» обыграла «Александрию» (3:1) и «Полтаву» (3:1), а также со счетом 1:2 уступила «Заре».

Поединок пройдет в Киеве на арене «Левый Берег». Начало матча в 18:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.

Кубок Украины по футболу
