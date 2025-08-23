Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Сассуоло
23.08.2025 19:30 - : -
Наполи
Италия
23 августа 2025, 14:36 |
8
0

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В субботу, 23 августа, состоится матч первого тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Сассуоло» и «Наполи».

Встречу примет стадион «Мапей» в городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
