Сассуоло – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура чемпионата Италии
В субботу, 23 августа, состоится матч первого тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Сассуоло» и «Наполи».
Встречу примет стадион «Мапей» в городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
