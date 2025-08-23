В субботу, 23 августа, состоится матч первого тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Сассуоло» и «Наполи».

Встречу примет стадион «Мапей» в городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Сассуоло – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция